Parada ponosa v Ljubljani / Pogled nazaj, korak naprej

V soboto bo v Ljubljani potekala Parada ponosa, ki bo vključevala številne dogodke, tudi koncerte in klubsko dogajanje

© Gašper Lešnik

V Ljubljani bo v soboto, 15. junija, potekala parada ponosa. Na Kongresnem trgu se bo že dopoldan odvijalo Paradno mesto, največji dogodek LGBTQ+ skupnosti pri nas, ki je načeloma namenjen ogrevanju za paradno povorko, kasnejši program na velikem odru in večerno klubsko rajanje.

Osrednji dogodek festivala Parada ponosa v Ljubljani je paradna povorka – protestni pohod po ulicah Ljubljane, tokrat pod sloganom "Pogled nazaj, korak naprej". Zbor se bo zpričel ob 17. uri na Metelkovi, od koder se bodo protestnice in protestniki ob 18. uri odpravili proti Kongresnemu trgu. Povorka je namenjena protestnemu izražanju zahtev po človekovih pravicah LGBTIQ+ oseb in obenem vidnosti in praznovanju LGBTIQ+ skupnosti, letos tudi v luči 40. obletnice gibanja.

Po povorki bo sledil politično-kulturni program na Kongresnem trgu. Priče se bo ob 19. uri, vključuval pa bo nagovore govorcev in nastope umetniških oziroma glasbenih skupin, kot so kvir duet freekind ter gledališka skupina Tatovi podob.

pUmGj3Ad_8o

Po zaključku festivala ob 23. uri sledi Pride After Party na Metelkovi, ki ga v sodelovanju s kluboma Tiffany in Monokel, kolektivom Ustanova ter kluboma Gala Hala in Gromka prvič pripravljajo v bolj razširjeni obliki.

Paradno mesto: Kongresni trg (od 10. do 16. ure)