»Jedrske sile ne moreš vojaško premagati«

"Pri genocidu v Gazi gre za kolektivno slepoto, zaradi katere je ponekod celo prepovedano uporabljati izraz genocid. Če to dopuščamo, je samo vprašanje časa, kje se bo spet našel nekdo z dovolj premoči, da bo začel to izvajati še kje drugje. Po drugi strani gre pri napadu Rusije na Ukrajino za nenavadno in nevarno idejo, da je mogoče Rusijo vojaško premagati. Jedrske sile ne moreš vojaško premagati. Za evropsko politiko bo ključno za prihodnost, kako lahko izoblikuje politiko, ki ne pomeni izzivanja jedrske vojne in ne pomeni slepega sledenja ameriški politiki in v obeh primerih tudi podreditve kapitalu. To bo ključno, če se izrazim patetično, za prihodnost evropske civilizacije."

(Pravnik Dragan Petrovec v intervjuju za Nedelo, o tem, da je ključno za prihodbost EU, kako se bomo lotili dveh konfliktov, v Ukrajini in v Gazi)