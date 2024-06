»Ogromno smo se morali pogovarjati o Janši in Golobu, pa bi se lahko več o evropskih vsebinah«

IZJAVA DNEVA

"Zelo pomembno je, da smo vodili umirjeno, dostojanstveno, spoštljivo kampanjo, brez žalitev, brez spotikanja drugih. V kampanjo nismo vlekli dnevnopolitičnih tem kot drugi. Ogromno smo se namreč morali pogovarjati o Janezu Janši in Robertu Golobu, pa bi se lahko več o evropskih vsebinah. Dobro je bilo, da smo imeli prepričljive argumente, naše nastopanje ni bilo 'mir na zemlji, srečo delfinom', če sem ciničen, ampak smo povedali, kaj in kako bomo naredili, od kje bomo vzeli denar. Imeli smo argumente, ne izmišljenih zgodb, ki visijo v zraku. Mnogo je bilo v kampanji danih obljub drugih strank, kar tako na počez, pri nas takih obljub ni bilo. Tretji razlog za uspeh pa je, da je slovenski politični prostor postal zatohel. Gledamo in smo žal videli tudi na evropskih volitvah, da se kulturni boj kar nadaljuje. Spet smo bili priča mobilizaciji volivk in volivcev, kdo je za Janšo in kdo je proti njemu, Golob je vzpostavil sintagmo, mi vas bomo zaščitili, pred njim … Med ljudmi je zaznati, da je nek svež zrak nujno potreben."

(Novi evropski poslanec Vladimir Prebilič, v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto, o tem, kje vidi glavni razlog za uspeh stranke Vesna)