»Tudi v Sloveniji vznikajo javna opozorila in upor proti roza in mavričnemu kapitalizmu«

IZJAVA DNEVA

"Tudi v Sloveniji vznikajo javna opozorila in upor proti roza in mavričnemu kapitalizmu. V zadnjih letih se je ob in na ljubljanski paradi ponosa pojavil antikapitalistični kvirovski blok, ki je leta 2022 objavil dobrodošlo kritiko z naslovom 'Naš ponos ni vaš profit«' Leta 2023 je blok sicer kljub izražanju nestrinjanja s parado ponosa, korakal kot del paradne povorke, kar je mogoče razumeti kot protestno intervencijo v samo parado."

"In zato je prav zdaj, preden pride do nezaustavljivega prevzema parad ponosa s strani kapitala, pomembno razumeti mehanizme delovanja parad ponosa, ki so ponižno klonile pred kapitalizmom, ter si zamišljati primere možnih alternativnih praks upora. Le tako lahko poskrbimo, da ostane parada ponosa zvesta svojemu bistvu: uporu proti neenakovrednim in izključujočim družbeno-političnim sistemom. Naše_i prednice_ki se s svojimi telesi in tudi življenji niso borile_i za osvoboditev, da lahko zdaj en dan v letu v množici nosimo mavrične nogavice. Borile_i so se zato, da lahko vsak dan v letu živimo s čim manj strahu pred nasiljem in diskriminacijo."

(Linn Julian Koletnik, magister študij spolov, ustanovitelj in nekdanji direktor Zavoda TransAkcija, dolgoletni LGBTIQ+ aktivist, o ceni parade ponosa; via disenz.net)