»Mnoge liberalne demokracije imajo več skupnega s konkurenčnimi avtoritarizmi, kot bi si želeli priznati«

IZJAVA DNEVA

"Seveda je mogoče razlikovati med liberalnimi demokracijami in avtoritarnimi režimi, vendar meje med njimi niso vselej jasno in enoznačno zarisane, temveč so med njimi velika območja sivine. V politični znanosti pogosto govorimo o tipih režimov, vendar je resničnost mnogo kompleksnejša. Nekateri režimi so v enih pogledih demokratični, v drugih pa skrajno represivni. Mnoge liberalne demokracije imajo več skupnega s konkurenčnimi avtoritarizmi, kot bi si želeli priznati."

"To se jasno vidi pri obravnavi in nadzoru protestov. Vsi režimi imajo svoje nasprotnike, proti katerim nastopajo ostreje kot proti drugim državljanom. Nevarnost predstavlja, ko začne oblast nasprotnike prepoznavati povsod. Prepovedi propalestinskih protestov so zanimive, ker kažejo na širjenje nabora skupin, ki jih oblasti prepoznavajo kot nevarnost, obenem pa dokazujejo, da imajo tudi liberalne demokracije problematična področja, kjer se obnašajo avtoritarno, kar ogroža demokracijo v državi."

(Dr. Deniz Erkmen, predavateljica politične sociologije in primerjalne politike na Univerzi Ozyegin v Istanbulu, v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo, o tanki črti med demokratičnim in avtoritarnim)