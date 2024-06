Slovenija zgolj sramežljivo spremlja porast neonacističnih gibanj v državi

Strpni do nestrpnosti

Kljukasti križ na prsih enega izmed udeležencev shoda proti migrantom

© Željko Stevanić

Marsikdo se bo še spomnil, s kakšno lahkoto je policija razpustila povsem mirne shode proti avtoritarnosti vladanja v času zadnje vlade Janeza Janše. Včasih je bilo dovolj že, da so množici očitali oviranje prometa. Ko pa so se v središču prestolnice dva dni pred evropskimi volitvami zbrali neonacisti, dvigovali iztegnjene desnice in razobešali nacistične simbole, se to ni zgodilo.