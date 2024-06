»To, kar je danes v Evropi splavalo na vrh, je nenormalno«

IZJAVA DNEVA

"Kdaj smo se navadili, da se tisoče ljudi na poti v Evropo utaplja v Sredozemlju? Že davno tega. Utapljajo pa se zato, ker jim ljudje v našem imenu ne dovoljujejo, da plujejo na drugačnih ladjah. Na ladjah, ki se ne bodo potopile. Utapljajo se, ker jim ne dovolijo, da bi se izkrcali v naših pristaniščih in živeli med nami. Utapljajo se, če se smem tako grobo izraziti, tako kot so se v nemških plinskih komorah ljudje dušili zaradi zyklona b. Dušili so se, ker človeški organizem ni prilagojen dihanju plina s tem imenom. Tako kot se v Sredozemlju utapljajo, ker ljudje ne morejo dihati morske vode."

"V prvem in drugem primeru je obstajal nekdo, ki je v našem imenu proizvedel situacijo množične smrti. Proizvedel pa je tudi nekaj drugega. Vzdušje, v katerem je bilo glavnemu toku Evropejcev za to vseeno. Takrat in danes. Groza, na katero se ne bi smeli navaditi, je bolj ali manj enaka. Pristajamo na normalizacijo nečesa, kar je nenormalno. Nacionalsocializem je nenormalen. To nikoli ne bi smela postati vsakdanja in normalna ideologija. Tudi to, kar je danes v Evropi splavalo na vrh, je na neki način nenormalno. Če gledaš, kaj so ideološki postulati Giorgie Meloni in Marine Le Pen, vidiš, da ni razlik."

(Hrvaški pisatelj Miljenko Jergović, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv, o tem, da nacionalsocializem nikoli ne bi smel postati vsakdanja in normalna ideologija)