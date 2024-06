Politične elite tukaj nimajo hitrih rešitev

IZJAVA DNEVA

"Sedanji val populizma v Evropi je dobil dodatni pospešek s porastom inflacije in cen energentov, kar je okrepila vojna v Ukrajini. Zato ne preseneča, da so na evropskih volitvah uspešne skrajno leve in skrajno desne stranke (NR in NFP v Franciji, AfD in BSW v Nemčiji) izjemno kritične do spodbujanja nadaljevanja vojne v Ukrajini, saj to vidijo kot grožnjo za svoj ekonomski položaj – zaradi povišanih cen energentov in potrebnega financiranja Ukrajine."

"Brez ustreznega ukvarjanja s ključnimi problemi globalizacije, to so ogroženost delovnih mest zaradi nekonkurenčnosti nasproti Kitajski in povečane migracije, se bo populizem še dodatno krepil. Problem pa je, da politične elite tukaj nimajo hitrih rešitev. Če uvedejo visoke carine proti Kitajski, ogrozijo boj proti podnebnim spremembam. Če zaustavijo migracije, bo v Evropi zmanjkalo delovne sile in vplačnikov v zdravstveno in pokojninsko blagajno."

(Ekonomist in kolumnist Jože P. Damijan, v Dnevnikovi kolumni, o tem, da so volitve v evropski parlament prinesle pričakovan zasuk v desno)