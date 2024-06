»Mi se borimo, da se vam ni treba«

IZJAVA DNEVA

"Mi se borimo, da se vam ni treba, zato nam pomagajte v tem boju. Ukrajina je v situaciji, ko je mogoče ustaviti globalni kaos, saj si Rusija želi porušiti globalni sistem, v katerem smo odrasli. Zato je nujno, da s skupnimi močmi pokažemo Rusiji, da bomo preprečili rušenje tega sistema. Mislim, da Zahod to razume in da podporo izkazuje ne le z denarjem in opremo. Ko vidimo, kako se našim silam pridružujejo pripadniki različnih drugih narodov, vidimo, da nismo sami, in hvaležni smo za to."

(Svjatoslav Juraš, ukrajinski politik in vojak, v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto, o tem, kakšno je njegovo sporočilo Zahodu)