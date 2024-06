»Proces osamosvojitve ni samo desetdnevna vojna za Slovenijo«

IZJAVA DNEVA

"Vlada želi v prihodnjih letih v prostoru, ki je zapisan v genetski zapis samostojne Slovenije, na Trgu republike, postaviti spomenik samostojnosti. Trg arhitekta Edvarda Ravnikarja med palačo državnega zbora in trikotnima stolpnicama 'Ljubljanskih vrat' je rojstni kraj slovenske države. Zato se zdi izbira prostora smiselna."

"Navsezadnje proces osamosvojitve ni samo desetdnevna vojna za Slovenijo, ampak so tudi kulturniška, alternativna, mirovniška in civilnodružbena gibanja osemdesetih let. Osamosvajanje in demokratizacija sta procesa in nikoli nista zares zaključena. Mar ni naloga spomenika, da izraža ravno to odprtost, nezaključenost in državljansko kritičnost?"

"Spomeniki so vedno trdni samo toliko, kot so trdne in samozavestne družbe, ki jih postavljajo. Morda zato res samozavestne družbe ne postavljajo veliko spomenikov, ker jih niti ne potrebujejo."

(Arhitekt in kolumnist Miloš Kosec, v Delovi kolumni, o tem, da je v prostoru spomenik to, kar je v politiki govor)