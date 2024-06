Igra številk

Goljufi se pri izvajanju finančnih prevar vse bolj zatekajo k uporabi umetne inteligence in programov za kloniranje govora, ki lahko pri telefonskih prevarah imitirajo glasove naših bližnjih

Maja letos je po družbenih omrežjih zaokrožil zelo očiten lažni videoposnetek, v katerem je sintetični klon predsednika vlade Roberta Goloba promoviral sumljivo spletno platformo za vlaganje v nafto in plin.

© zajem zaslona POP TV

Umetna inteligenca lahko izjemno prepričljivo imitira naš glas in način govora. Za tako imenovano kloniranje govora potrebuje le nekaj minut zvočnega posnetka govorjenja določene osebe, ki ga analizira v nekaj trenutkih, zatem pa lahko program začne tej osebi v usta polagati besede. Ta tehnologija se je v zadnjih mesecih v rokah spletnih prevarantov izkazala za zelo učinkovito orodje, ki lahko oškodovance opehari denimo s pomočjo klonov glasov njihovih bližnjih. Prišlo je tudi do prevar, v katerih so bila velika podjetja s pomočjo globokih ponaredkov oškodovana za milijonske vsote.