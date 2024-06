Puščeni na cedilu

Kako blaginja in rast, katerih sadove uživajo nekateri v Sloveniji, siromašita druge

V humanitarnih organizacijah imajo v zadnjih dveh letih vse več dela. Glavni izvor stisk je večinoma stanovanjska problematika (na fotografiji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec med obiskom centralnega skladišča Rdečega križa v Ljubljani ob prvih dobavah hrane iz naslova Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti)

© Željko Stevanić

Na splošno v Sloveniji živimo vse bolje in bolje. Gospodarska rast je pozitivna – Banka Slovenije je podatek o njej ta teden ponovno popravila navzgor – brezposelnost je nizka, ankete kažejo precej optimistično sliko. Odkar statistični urad spremlja podatke o kakovosti življenja, ta nenehno raste in zadnja leta je napredek še opaznejši. Leta 2005 si je počitnice recimo lahko privoščilo 65 odstotkov ljudi, v zadnjih treh letih je bilo takšnih že okoli 80 odstotkov. Od leta 2012 statistični urad meri tudi splošno samooceno zadovoljstva z življenjem, in ta se je zvišala s 7,1 na 7,7 točke od desetih, kar je občutno izboljšanje. Očitno je, da nam gre v gmotnem smislu vse bolje: pred desetimi leti si je manj ljudi lahko redno privoščilo nova oblačila, čevlje in prostočasne dejavnosti kot lani. Leta 2010 je imelo 26 odstotkov gospodinjstev sušilni stroj, leta 2022 pa že 43 odstotkov, leta 2014 se je 83 odstotkov Slovencev lahko vsaj enkrat na mesec družilo ob pijači ali jedači, leta 2022 že 93 odstotkov. Slovenci imamo radi avtomobile – prodaja je letos za 6,6 odstotka višja kot lani.