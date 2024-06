Ustavni sodnik v prekršku

Kdo bi moral ustavnega sodnika Jakliča pozvati k odstopu, da bi ga ta poslušal?

Neustavljivi večkratni doktor prava in samostojni podjetnik obenem Klemen Jaklič

Po daljšem času se je v primeru ustavnega sodnika dr. Klemna Jakliča, ki je imel šest let med službovanjem na ustavnem sodišču odprt popoldanski s. p., oglasila protikorupcijska komisija. Zoper ustavnega sodnika Jakliča je uvedla prekrškovni postopek, ker ustavnega sodišča leta 2017 ni obvestil o odprtju s. p.-ja, letos marca pa tudi ne o zaprtju, čeprav bi to v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije moral storiti.