Upanje za gostilniške medvede?

Litva in Slovenija sta zadnji članici EU, kjer je še dovoljeno zasebno razkazovanje medvedov v kletkah

Medved Mitko na turistični kmetiji Abram na Nanosu

© Four Paws

Four Paws je mednarodna organizacija za varstvo živali, posveča se reševanju divjih in drugih živali, ki trpijo zaradi posledic človekovega ravnanja. Med drugim po Evropi že leta rešuje medvede, ki živijo v ujetništvu, in poskrbi za njihovo namestitev v zavetiščih za medvede v naravnem okolju. V to skupino medvedov sodijo tudi tako imenovani gostilniški medvedi, ki jih zasebniki zadržujejo v kletkah, navadno ob gostilnah. To početje je organizaciji skupaj z oblastmi v posameznih državah članicah EU že uspelo povsem izkoreniniti, pri njem vztrajata le še dve državi, Litva in Slovenija.

Pri nas so po nedavni smrti medveda Feliksa tako zaprti le še štirje medvedi – ti ostajajo v kletkah, čeprav organizacija Four Paws že dve leti državi ponuja, da brezplačno prevzame živali in jim zagotovi življenje v svoji oskrbi v živalski vrsti primernem okolju. V Sloveniji tako v ujetništvu živijo medvedi na štirih lokacijah – na turistični kmetiji Abram, pri lovskem domu v Žirovnici, v zasebnem živalskem vrtu Rožman in pri gostilni Tušek na Kočevskem.

Pred desetletji so bili gostilniški medvedi vzdolž Balkana pogost pojav. Danes ni več tako. »Poskrbeli smo, da se je končala reja gostilniških medvedov na Kosovu in pomembno prispevali k odpravi te prakse v Albaniji in Ukrajini. V teh državah so oblasti in javnost spoznale, da takšna oblika razkazovanja medvedov ni več primerna in da živali trpijo. To bi radi dosegli tudi v Sloveniji. Še danes redno prejemamo prošnje za pomoč od turistov, ki obiščejo Slovenijo in vidijo medveda, kako trpi,« pojasnjuje Katharina Braun iz organizacije Four Paws. Kadar države tega ne zmorejo urediti same, za preselitev medveda poskrbi organizacija; doslej je tako rešila 29 nekdanjih gostilniških medvedov.

Pred dnevi naj bi se bil vendarle zgodil majhen premik. Predstavnike Four Paws so na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejeli predstavniki tega ministrstva in ministrstva za naravne vire in prostor. Na ministrstvu za kmetijstvo so bili z informacijami o vsebini pogovorov skopi, pravijo pa, da »na ministrstvu za naravne vire in prostor podpirajo premestitev medvedov v zavetišče, vendar dogovor z lastniki do tega trenutka ni bil mogoč«. Pri zaščitnikih živali je bilo vendarle zaznati nekaj optimizma. Pojasnjujejo, da so »od vseh strani, prisotnih na sestanku, dobili zagotovilo, da se išče rešitev in da bodo kmalu sprejete odločitve v korist živali«, ter da so veseli »konstruktivnega pogovora in odprtosti, da spregovorimo o tem, kaj je treba storiti za pomoč medvedom, zdaj pa morajo slediti dejanja«.

V Sloveniji je bila prepoved zadrževanja prostoživečih zavarovanih vrst v ujetništvu uvedena že leta 2004, hkrati so bili določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zasebni lastniki, če želijo živali obdržati do njihove smrti. Teh pogojev ne izpolnjuje nobena od lokacij slovenskih gostilniških medvedov. »Očitno je, da zadrževanje štirih medvedov v Sloveniji ni primerno za potrebe te živalske vrste,« pravi Katharina Braun in ponavlja, da imajo za te medvede rešitev, ki »jim bo omogočila, da se sprehajajo po naravnih gozdnih območjih, se skrijejo, če želijo, postavijo šape na travo in živijo medveda vredno življenje, daleč stran od kletk in zabave ljudi«.