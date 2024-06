Zadnji scenarist

Prvemu celovečercu, posnetemu po scenariju, ki ga je napisala umetna inteligenca, se ne piše dobro

Švicarski filmski producent in novopečeni režiser Peter Luisi, ki za zdaj še ni sproduciral ničesar zares omembe vrednega, je s svojim celovečernim prvencem dvignil ogromno prahu, še preden si ga je javnost lahko ogledala. Scenarij za njegov film The Last Screenwriter (Zadnji scenarist, op. p.), katerega sinopsis se zdi kot propagandna promocija za generativno umetno inteligenco – zgodba govori o »priznanem filmskem scenaristu, ki je sprva skeptičen do umetne inteligence, nato pa spozna, da ga ta prekaša v empatiji in razumevanju človeških čustev« –, je namreč napisal veliki jezikovni model ChatGPT 4.0.