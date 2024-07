»Vojna v Ukrajini se razlikuje od vojne v nekdanji Jugoslaviji«

IZJAVA DNEVA

"Vojna v Ukrajini se razlikuje od vojne v nekdanji Jugoslaviji. Koncept Slobodana Miloševića je bil življenje Srbov v eni državi, zato si je želel osvojiti dele Hrvaške in Bosne, kjer so živeli Srbi, pri čemer so bili zanj Srbi Srbi, Hrvati pa Hrvati. Koncept ruskega predsednika Vladimirja Putina je zasnovan na dveh idejah; prva je, da Rusko federacijo enači z nekdanjo Sovjetsko zvezo in da so vsi, ki živijo na tem območju, del ruskega naroda. Belorusi in Ukrajinci zanj ne obstajajo kot narod. Zanj so to Rusi, tako tudi ti dve državi razume kot del ruskega imperija. Zato je povsem jasno, da Putina ne zanima le Krim, Donbas, Doneck, Lugansk in Herson. Zahteva celotno Ukrajino, saj je zanj to območje zgodovinske Rusije. Tudi zato za razrešitev tega konflikta, za končanje te vojne ni politične rešitve. Situacija je podobna razmeram na Bližnjem vzhodu, kjer se izmenjujeta obdobji miru in vojne. Tako bo tudi tukaj, na postsovjetskem območju."

(Vitalij Portnikov, ukrajinski politični analitik, novinar in publicist, v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto, o položaju Ukrajine, in rešitvah za končanje vojne)