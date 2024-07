Ljubljanski mestni svetniki tudi o omejitvi prireditev v Tivoliju in na Rožniku

Predlog spremembe odloka predvideva, da bo izvajanje prireditev dovoljeno le na petih lokacijah

Travniki v ljubljanskem Tivoliju, kjer bi rad koncertiral Magnifico

© Borut Krajnc

Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji odločali o predlogu sprememb in dopolnitev odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki izvedbo prireditev v krajinskem parku omejuje na pet lokacij. Razpravljali bodo tudi o poimenovanju parka in ulic ter o predlogu strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2024-2027.

Predlog spremembe odloka predvideva, da bo izvajanje prireditev dovoljeno le na petih lokacijah. To so vrh Rožnika, Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče ter območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem. Za prireditve na teh lokacijah tako ne bo več potrebno soglasje zavoda za varstvo narave.

Svetniški klub Gibanja Svoboda pa predlaga dopolnilo spremembe odloka, in sicer da bi na teh lokacijah o negativnih vplivih na stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih virov presojal oddelek mestne uprave za varstvo okolja. Menijo namreč, da je treba na lokacijah znotraj krajinskega parka vseeno skrbno presoditi vsak vpliv na naravo.

Spremembi nasprotujejo tudi v gibanju Mladi za podnebno pravičnost, kjer so skupaj z več kot 50 strokovnjaki v javnem pismu mestne svetnike pozvali, naj predlog zavrnejo. Menijo, da je izločitev zavoda za varstvo narave iz odločanja o rabi krajinskega parka nesprejemljiva, ker "simbolizira prevlado politike nad stroko, je v posmeh biodiverzitetni in podnebni krizi ter krši obstoječo zakonodajo".

Mestni svetniki bodo na seji odločali tudi o poimenovanju parka in nekaj ulic. Pristojna komisija za ime parka na Prulah, ki ga omejujejo Praprotnikova, Zvonarska, Prijateljeva in Cimpermanova ulica ter doslej ni bil poimenovan, predlaga Park Ade Škerl in Sonje Plaskan. Če bodo svetniki predlog podprli, bo to prvi park v Ljubljani, poimenovan po istospolnem paru, so zapisali v obrazložitvi.

PREBERITE TUDI: