Komentar / Travnik

Kdo bo ustavil pogrezanje

Magnifico hoče za svoj koncert Tivoli in nič drugega, uničen travnik ga ne zanima. A bi lahko vedel, da ne gre samo za konkretni travnik. To je primer vase zazrtega egoizma v času akutne okoljske krize. Podpira ga mestna oblast, tista, ki se rada druži z znanimi in slavnimi, tvegano speljuje kanalizacijo in gradi stanovanja samo za bogate. Žalostno je tudi, da bi se našlo dovolj ljudi, ki bi prišli na koncert in potacali tisti travnik.