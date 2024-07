»Če plačuješ več kot 40 odstotkov svojega dohodka za najemnino in stroške, živiš v stanovanjski revščini«

IZJAVA DNEVA

"Nobena politična opcija doslej ni bila dovolj pogumna, da bi davek na nepremičnine uvedla, pa ne samo zaradi neodobravanja ljudi, ampak zaradi njegovega neugajanja tistim, ki imajo moč in interes. Poslabšal bi namreč – v davčnem smislu – predvsem položaj tistih, ki izkoriščajo stanje na trgu, zato da lahkotno plemenitijo svoj kapital. Glede na to, kako naj bi ga na ministrstvu za finance zastavili in koliko naj bi iztržili, pa nisem prepričana, da bi dejansko imel takšen učinek, kot bi si ga želeli v smislu odvračanja od investicijskih nakupov. Kljub temu pa bi šlo za pomemben ukrep tudi zato, ker lastništvo nepremičnin postaja eden ključnih dejavnikov za povečevanje družbene neenakosti."

"Če želimo ohranjati določeno socialno pravičnost in vsaj relativno družbeno enakost, bi ta ukrep morali sprejeti. Tisti, ki so obsojeni na najemni trg, ker jim je lastništvo nedosegljivo, prav tako pa tudi javno najemno stanovanje, ker jih ni dovolj, zaradi visokih najemnin nimajo možnosti nič prihraniti. Če plačuješ več kot 40 odstotkov svojega dohodka za najemnino in stroške, se smatra, da živiš v stanovanjski revščini. Položaj tržnih najemnikov se z rastjo najemnin samo slabša in slabša, medtem ko imajo tisti, ki teh težav nimajo, boljše možnosti, da bodo napredovali v življenju. Stanovanjske razmere imajo zelo velik vpliv na celotno eksistenco, kako bo nekdo živel, delal, razmišljal, volil."

(Maša Hawlina, sociologinja, ki se ukvarja z vprašanji stanovanjske preskrbe, zadružnih modelov bivanja in upravljanjem urbanega prostora, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv, o tem, da bi morali v Sloveniji urediti stanje na nepremičninskem trgu z nepremičninskim davkom)