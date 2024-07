»Prodor skrajne desnice na oblast v Franciji je nevaren za vso Evropo«

IZJAVA DNEVA

"Za Francijo in Evropo pravzaprav ni več posebej pomembno, kakšna bo usoda še pred kratkim priljubljenega politika Emmanuela Macrona), ki je v nekaj letih preplaval z leve sredine do skrajne meje, ki je odpirala pot Le Penovi in njeni fronti. Tak prodor, kakor se obeta v Franciji, je vsekakor nevaren za vso Unijo."

"Francija še nikoli ni imela na vrhu skrajne desnice, ki bi jo sama izbrala. Petainova desnica je bila kolaborantska, vladala je v imenu takrat prevladujočega fašizma in nacizma, ki sta ju z vojno širili Italija in Nemčija. Petain nikakor ni bil edini kolaborant, Francija pa je znala z njim in posledicami njegove izdaje hitro opraviti."

"Srhljivo je pomisliti, da svetovljanski in svobodoljubni Franciji lahko vlada Marine Le Pen s svojimi oprodami."

(Nekdanji novinar, urednik in dopisnik Tone Hočevar, v Delovem komentarju, o posledicah, ki so doletele Francijo in Evropo, ko je francoski predsednik Macron po porazu na evropskih volitvah v razpustil skupščino)