»Kadar se v Sloveniji volitev udeleži manj kot polovica volilnih upravičencev, težko govorimo o zmagi demokracije«

IZJAVA DNEVA

"Kadar se v Sloveniji volitev udeleži manj kot polovica volilnih upravičencev, težko govorimo o prazniku in zmagi demokracije. Res je, da je odločitev o udeležbi na volitvah svobodna in da tudi s svojo neudeležbo izražamo svoja stališča, vendar je takšno odločitev težko zanesljivo interpretirati. Lahko pomeni, da nam za demokracijo, volitve in glasovanje enostavno ni mar. Lahko pomeni, da smo se vdali v usodo, ker smo prepričani, da s svojo udeležbo ne moremo ničesar spremeniti. Naša neudeležba ali neveljavna glasovnica je lahko izraz protesta in nezaupanja obstoječi politiki – na levi, desni in na sredini. Vsekakor je manj kot polovična udeležba na volitvah razlog za skrb vseh, ki nam je mar za demokracijo ter jo želimo (o)krepiti in izboljšati. Večina politikov o tem ne razmišlja. Zanimajo jih le glasovi tistih, ki na volišča pridejo in odločajo o njihovih stolčkih. Če presodijo, da tisti, ki se volitev ne udeležujejo, ne bi glasovali zanje, so zadovoljni, če jih ni na volišča."

(Prof. dr. Mitja Žagar, znanstveni svetnik na Inštitutu za narodnostna vprašanja in redni profesor na univerzah v Ljubljani in na Primorskem, o tem, da so volitve praznik demokracije; via Dnevnikov Objektiv)