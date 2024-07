»Na preizkušnji je več kot ena država, gre za povojni globalni red«

IZJAVA DNEVA

"Lahko da zveni dramatično, a zmaga lepenovskega desničarskega populizma na pogon nacionalizma, tudi ksenofobije, zadnja leta kozmetično zavitega v prozorni celofan manjše radikalnosti, je znamenje tektonskih sprememb v francoskem in evropskem političnem mindsetu, ustroju in temeljnih vrednotah. Na preizkušnji je več kot ena država, gre za povojni globalni red, ki je na zahodu temeljil na liberalni demokraciji in pridobitvah razsvetljenstva. Ta pred našimi očmi pospešeno izginja. Sploh če v (geo)politične enačbe dodamo še vse bolj verjetno vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo, kajti Joe Biden je na prvem soočenju pogorel."

(Urednik Matija Stepišnik, v Večerovem komentarju, o premikih v političnem prostoru, v katerem nekoč toksična skrajna desnica postaja novi mainstream)