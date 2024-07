»Ni bila moja želja sedeti na stolu, na katerem sedim danes – to lahko potrdi tudi Robert Golob«

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je spregovorila za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je spregovorila za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

© Luka Dakskobler

Urška Klakočar Zupančič, nekdanja sodnica, ki je v času prejšnje, Janševe vlade, Janeza Janšo označila za velikega diktatorja – in zato doživela politični pogrom –, danes prva predsednica Državnega zbora v zgodovini, je najmanj nekonvencionalna političarka. Vrti se po rdeči preprogi, kdaj okrega kakšnega poslanca, rada tudi zapoje. Ne boji se pokazati čustev, nosi jih na dlani. Kar gre kdaj komu, upravičeno ali ne, lahko v nos. A zase pravi, da je, če nič drugega, tudi kot političarka ostala zvesta sama sebi.

V pogovoru za Mladino je med drugim spregovorila o razočaranju nad celotnim pravosodnim sistemom, o tem, da še vedno živi tako, kot je živela prej. ter o tem, kaj bo počela po končanem mandatu. Intervju z njo je za posebno številko Mladine (INTERVJU 2024) pripravil Luka Volk.

Urška Klakočar Zupančič je v pogovoru za Mladino med drugim spregovorila o tem, da je bila tako rekoč prisiljena zapustiti sodniške vrste "Seveda sem bila razočarana nad celotnim pravosodnim sistemom, da se je takrat tako uklonil politiki. Po 'incidentu', ki ste ga omenili, sem vztrajala v sodstvu do konca disciplinskega postopka, bila oproščena in nato vseeno zapustila sodniške vrste. Ne, ker bi me odgnali, saj mi ni bil odvzet mandat, pač pa zato, ker sem ocenila, da tam ne vidim več možnosti za razvoj in napredovanje. Zato bi težko rekla, da me je v politiko gnala zamera."

"Ni pa bila moja želja sedeti na stolu, na katerem sedim danes – to lahko potrdi tudi predsednik stranke Robert Golob –, čeprav obenem ne bom rekla, da si nisem želela videti sprememb v politiki. Robertu Golobu sem na začetku pogovorov izrecno povedala, da v stranko prihajam z nekim, recimo temu tako, moralnim kapitalom, ki ga želim investirati v to, da se nekaj v državi spremeni. Zavedala sem se, da če tega ne bom unovčila, če ničesar ne bom naredila, se težko tudi pritožujem. Ampak takrat sem se bolj kot kaj drugega samo prepustila toku," je še dodala.

"Lagala bi, če bi rekla, da ne razmišljam, kaj bom čez dve leti. Služba zunaj me ne čaka. Takrat se bom, če bo treba, pač morala aktivirati, kakorkoli že, da bom preživljala otroka in sebe."



Urška Klakočar Zupančič,

predsednica Državnega zbora

15 poglobljenih intervjujev

Tokrat si boste lahko v posebni poletni številki prebrali 15 poglobljenih pogovorov, med njimi s predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, podjetnikom in soprogom predsednice republike Alešem Musarjem, zaščitnico živali in naravovarstvenico Nevenko Rojšek Lukič, poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom, naravovarstvenico Andrejo Slameršek, županom mesta Celje Matije Kovačem, režiserko Tjašo Črnigoj, kirurgom Urošem Ahčanom, glasbenikom Vladom Kreslinom, filmsko zvezdo Špelo Rozin, sadjarjem Boštjanom Kozoletom, vizualno umetnico Heleno Tahir, pisateljem Édouardom Louisom, režiserjem Dinom Mustafićem in fotografom Matjažem Tančičem.

Posebna poletna številka je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini (NAROČITE TUKAJ). Priskrbite si svoj izvod!