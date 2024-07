»Poseganje v druge vrste z odstrelom je zame tako skrajno kot fašizem«

Zaščitnica živali in naravovarstvenica Nevenka Lukić Rojšek je spregovorila za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

© Luka Dakskobler

»Moje delo pomeni aktivno zavzemanje za ohranjanje in varovanje narave ter živalskih vrst,« pravi naravovarstvenica, zaposlena pri Svetovni organizaciji za varstvo narave (WWF), kjer sodeluje pri projektih varstva narave in ogroženih vrst. V preteklosti je svoje poslanstvo opravljala v več afriških narodnih parkih, po vrnitvi domov pa delo opravlja na Balkanu, poklicno in v prostem času tudi prostovoljno in pro bono. Ko se v Sloveniji pojavi kako vprašanje o varstvu konkretnih divjih živali ali pa celotnih populacij, najprej zazvoni njen telefon. Brez njenega angažmaja bi slovenska populacija medvedov, sicer strogo varovane živalske vrste, ki pa jo po slovenskih gozdovih zadnja leta spet na veliko lovijo, bila res prepuščena sama sebi.

V pogovoru za Mladino je med drugim spregovorila o varstvu divjih živali v Sloveniji, o tem, zakaj so ženske v naravovarstvu že tradicionalno dejavnejše od moških ter o tem, zakaj se lov pri nas dojema kot nekaj najbolj normalnega, kot sestavni del življenja. Intervju z njo je za posebno številko Mladine (INTERVJU 2024) pripravil Peter Petrovčič.

Nevenka Lukić Rojšekj je v pogovoru za Mladino med drugim spregovorila o tem, da so ženske v naravovarstvu bolj aktivne od moških tudi iz razlogov, ki segajo globoko v našo evolucijsko zgodovino. "Ženske danes se na neki način spominjamo svoje posebne vloge v evoluciji in smo zato tako tesno povezane znaravo. Ta povezava z naravo prebudi v nas zaščitniški nagon, sočutje in globoko hrepenenje po ohranitvi zadnjega koščka divjine v našem času. Ženske smo kot neke varuhinje pradavnih nagonov in intuitivnega vedenja, kar nam omogoča, da ločimo med napačnim in pravilnim."

"V preteklosti so ženske sodelovale z naravo, da so preživele družino. Ta tesna povezava z naravo in nagoni preživetja je lahko razlog, da smo danes tako zavzete za naravovarstvo. Imam pa veliko moških sodelavcev, prijateljev, podpornikov in moram priznati, da med nami ni razlik – tudi moški so močni in zagrizeni naravovarstveniki. Kar pa se tiče lovcev, ne želim niti razumeti, kaj žene človeka, da ubija iz užitka, zaradi športa ali mnenja, da je to nujno potrebno. Poseganje v druge vrste z odstrelom, prodaja trofej, prodaja odstrela in mesa teh živali. Zame je to tako skrajno kot fašizem – razumem že, a ne morem sprejeti, niti tolerirati," je še dodala.

Nevenka Lukić Rojšek,

zaščitnica živali in naravovarstvenica

