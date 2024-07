»Janša lahko gre samo v smeri še večje nacifašizacije«

IZJAVA DNEVA

"Ljubitelji 'uravnoteženosti' se pritožujejo, da pri nas ni prave konservativne stranke: upravičeno, saj je bilo v slovenski politični zgodovini kar nekaj nastavkov takšnih strank, ki so imele ideologijo, tekste in mislece. Po tridesetletnem uničevanju vsega in vsakogar, ki bi lahko ogrozil Janšo, ni v SDS niti ene osebe, ki bi imela moč in pogum kar koli spremeniti. Janša lahko gre samo v smeri še večje nacifašizacije. Ni daleč čas, ko bo država morala postaviti vprašanje skladnosti delovanja te stranke s parlamentarno demokracijo."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak, v kolumni za Večerovo prilogo V soboto, o tem, da tudi če zmaga na naslednjih volitvah, tudi če bi imela popolno prevlado v parlamentu, bo desnico vsaka poteza zmanjševanja svoboščin in retrogradne politike takoj soočila z množičnim uporom)