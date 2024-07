»Povezave med politiko in nogometom so tesne, čeprav bi jih vsi najraje skrili pod preprogo«

IZJAVA DNEVA

"Povezave med politiko in nogometom so tesne, čeprav bi jih vsi najraje skrili pod preprogo. Že davno to ni le šport, ampak velik posel in močno geopolitično orodje. To je bil že od samega začetka. Ko so v Urugvaju leta 1930 organizirali prvo svetovno prvenstvo, je Montevideo izkoristil zmago, da bi utrdil svoj šibak mednarodni položaj."

"Poseben čar na nogometnih tekmah dajejo bojni kriki, patriotske pesmi in zastave. Domoljubna prireditev, kjer vsak nosi svoje nacionalne in lokalne simbole. Nikjer ni mogoče opaziti 12 zvezdic Evropske unije. Logično, saj je ta nastala kot odgovor na skrajni nacionalizem, ki je opustošil naš kontinent. Zdaj ta spet trka na vrata Evrope, nogomet pa je samo njegov spodbujevalec."

(Zgodovinar, novinar in kolumnist Stefano Lusa, v Dnevnikovi kolumni, o tem, da se z nogometom utrjujejo režimi in gradijo politične kariere)