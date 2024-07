Naslovnica nove Mladine / STE ME POGREŠALI?

Evropski fašizem se je vrnil – zakaj ga ni nihče ustavil

V petek izide nova Mladina! V 27. letošnji številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 5. julija, opozarjamo, da se je vrnil evropski fašizem in se sprašujemo, zakaj ga ni nihče ustavil. Več o tem v naslovni temi, ki jo je napisal Marcel Štefančič, jr. Slednji v članku izpostavlja, da je fašizem postal sprejemljiv in dobil drugo priložnost, Evropska unija (EU) pa nima nobenih težav s fašističnimi vladami – le neoliberalizem morajo sprejeti. Naslovnico je ustvaril Ivian Kan Mujezinović.

