Travma in greh / Pozivi k odstranitvi umetniških del Marka Rupnika

Rupnikovi mozaiki še vedno krasijo velika romarska središča

Paviljon na prenovljeni ploščadi pred cerkvijo Marijinega vnebovzetja na Goričici z mozaikom Marka Rupnika

© Borut Krajnc

Skupina redovnic, pet domnevnih žrtev spolnih zlorab nekdanjega jezuita in umetnika Marka Rupnika, je v pismih, poslanih več kot 80 škofom od Brazilije do Libanona, kjer stojijo kapele, cerkve in bazilike z nekaterimi od Rupnikovih številnih mozaikov, zahtevalo umik njegovih del iz bogoslužnih prostorov. Kot so poudarile, je razstavljanje Rupnikovih mozaikov neprimerno, saj naj bi nadalje travmatiziralo žrtve, ki se morajo spoprijemati z duševnimi posledicami zlorab.