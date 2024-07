Za enakopravnost v nogometu

Pri razdeljevanju nagrade, ki izhaja iz pozitivne zgodbe, je spolna diskriminacija nepotrebna

Ženska nogometna reprezentanca igra fantastično, v Ligi C je zmagala 4 tekme zapored, njen cilj pa je uvrstitev na evropsko prvenstvo /

© NZS

Po ponedeljkovem zgodovinskem nastopu slovenske moške nogometne reprezentance v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji in torkovem bučnem sprejemu nogometašev v Ljubljani je prišel čas za analize in premisleke. Tudi za premisleke o tem, ali je sprejemljivo, da se je Nogometna zveza Slovenije odločila, da bo manjši del od 12,25 milijona evrov vredne nagrade, ki ji jo bo Združenje evropskih nogometnih zvez (UEFA) namenilo po nastopu moške reprezentance na evropskem prvenstvu, razdelila med slovenske nogometne klube, a bo zanje uporabila različne vatle. Prvoligaški moški klubi bodo prejeli po deset tisočakov, drugoligaški po pet in tretjeligaški po tri, prvoligaški ženski klubi pa zgolj po dva tisočaka.