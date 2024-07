»Punčke odrastemo in ne ostanemo tiho«

Glasbenika Challeta Salleta zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja mladoletnic preiskuje policija

Izsek iz videa »Klepec laže«, v katerem je raper Zlatko Challeta Salleta med drugim obtožil domnevnih spolnih nadlegovanj mladoletnic

© YouTube

Sprva je kazalo, da bo nastal zgolj spor, ki bo malce razburkal domačo glasbeno sceno. Challe Salle, ki se sam predstavlja kot »idol mlade generacije in eden izmed najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov«, je v pogovoru z youtuberjem Perom Martićem povedal nekaj krepkih o raperju Zlatku in drugih glasbenikih. Zlatko je zahteval, da se jim javno opraviči. In ker se jim ni, je prejšnji petek objavil pesem Klepc laže, v njej pa ni sesul le nasprotnikovih glasbenih veščin, temveč je razkril tudi, da naj bi bil Challe Salle domnevno spolno nadlegoval mladoletnice. Takoj zatem se je oglasila ena od domnevnih žrtev. In nato še druga. Primer zdaj preiskuje policija.

Challe Salle, 33-letni glasbenik s pravim imenom Saša Petrović, kariero gradi na mladem občinstvu, promovira življenje brez alkohola in drog, ponosno poudarja, da v besedilih ne uporablja kletvic, jeseni je nastopil celo na prireditvi v organizaciji policije.

A Ana Vida Resnik, ki je bila pred desetletjem, pri svojih komaj 15 letih, spremljevalna pevka v njegovem bendu, je v pričevanju na svojem profilu na Instagramu zapisala, da naj bi jo bil prav Challe Salle spodbujal k pitju alkohola. Še več, med vožnjami domov naj bi jo bil tudi »spraševal o moji intimi in nagovarjal k pogovorom o seksu, čeprav /.../ mi je bilo vidno neprijetno«, po nastopu pa »si me poljubljal po licu in vratu«. Pri sedemnajstih pa »si mi rekel, da sem dovolj stara, da začnem gledati starejše moške, in me povabil na pijačo«. Zdaj je oddala prijavo na policijo. Enako naj bi bila storila druga domnevna žrtev, ki pričevanja še ne želi razkriti javnosti. Je pa o tem skušala spregovoriti že pred leti. Zakaj ni? »Hitro je utišal vsakogar,« je zapisala na Instagramu.

Challe Salle očitke odločno zavrača in zoper tiste, ki jih izrekajo, napoveduje ukrepanje po pravni poti.

Ne glede na to moramo razkritja o domnevnih serijskih zlorabah deklet, celo deklic, vzeti skrajno resno. Že to, da so se odločile javno spregovoriti, terja izjemen pogum. Tvegajo, da bodo diskreditirane, tako kot so bile domnevne žrtve Dušana Smodeja. Tvegajo, da bodo postopki dolgotrajni in se bodo celo končali brez epiloga – primer Smodej je dve leti po razkritjih, kot so potrdili na okrožnem sodišču v Ljubljani, še vedno v postopku sodne preiskave, ki se je začela maja lani. A vseeno so zdaj, ko se čutijo opolnomočene, spregovorile, da se to ne bi zgodilo drugim.

Najhujši del teh razkritij je pravzaprav spoznanje, da je za domnevne zlorabe vedel marsikdo, a nihče ni ukrepal. Zakaj Zlatko namesto pesmi ni napisal prijave? Kot je povedal te dni, je za očitke izvedel šele po intervjuju s Challetom Salletom, ko so se nanj obrnile domnevne žrtve. Nato jim je ponudil platformo, da o tem javno spregovorijo. Platformo jim je ponudil tudi Aleksandar Repić - Pici, ki za zdaj edini priznava, da je za očitke vedel že dlje. Neprimernemu ravnanju sam ni bil nikoli priča, a kot pravi, so člani ekipe Challeta Salleta čutili, da nekaj ni v redu. Kljub temu ni ukrepal, ni si upal. Danes mu je žal in Ano Vido Resnik in druge domnevne žrtve odločno podpira.