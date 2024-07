»Bidna teoretično ni nemogoče zamenjati«

IZJAVA DNEVA

"Bidna teoretično sicer ni nemogoče zamenjati. Sta dva načina. Prvi je, da bi Bidna zamenjali kot predsednika ZDA. To bi zahtevalo, da bi v skladu s 25. amandmajem podpredsednica in večina kabineta obvestila senat in kongres o tem, da predsednik ni več sposoben opravljati predsedniških funkcij, s čimer bi ga podpredsednica Kamala Harris zamenjala na predsedniškem mestu. To bi ji odprlo pot, da postane tudi demokratska nominiranka za predsedniške volitve. Toda, ali se bo to tudi zgodilo? Ni nemogoče, je pa dokaj malo verjetno. Kajti s tem bi demokrati zasejali dvom o celotnem Bidnovem mandatu in vseh politikah Bidnove administracije."

"Drugi način pa je, da bi Bidna zamenjali kot demokratskega kandidata na predsedniških volitvah. Toda Biden je v predvolilni kampanji demokratske stranke zbral 3894 od skupno 3937 glasov delegatov. Formalno bi se torej morala večina teh delegatov premisliti in na nominacijski konferenci 19. avgusta večinsko glasovati za drugega kandidata."

(Ekonomist in kolumnist Jože P. Damijan, v Dnevnikovi kolumni o tem, ,ali lahko demokrati sploh še rešijo svojo predsedniško kandidaturo)