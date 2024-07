»Ljudje opravljajo službe, ki jih ne potrebujemo«

IZJAVA DNEVA

"Več javnih storitev, več prostega časa in boljša delovna mesta, če znova spomnim na knjigo Bulšihti. Ljudje opravljajo službe, ki jih ne potrebujemo. Ne, ker bi jih nadomestila umetna inteligenca, ne potrebujemo finančnega sektorja, ki le zapravlja čas in prostor za zaslužek peščice. Proizvajati moramo tisto, kar v družbi potrebujemo. Poskrbeti moramo za otroke in starejše. Potrebujemo oskrbovalna in negovalna dela, ki so v kapitalizmu popolnoma podcenjena in najslabše plačana. Prav ta dela bi morali najbolj ceniti, saj ustvarjajo nekakšno kolektivno blagostanje. A tega v tej družbi ni, saj so razvrednotena, zato da si lahko še dodatno povečujemo 'obilje sranja'."

(Kai Heron je politični ekolog, politični ekonomist in teoretik ruralne in agrarne tranzicije; v intervjuju za MMC RTV Slovenija je spregovoril o tem, da je kapitalizem – in z njim družba lažnega obilja – odgovoren za podnebno krizo in nenehno naraščajoče neenakosti)