»Pornografske vsebine so izrazito patriarhalne, saj temeljijo na podrejanju žensk«

IZJAVA DNEVA

"Študije kažejo in opozarjajo, da smo spolno vzgojo mladih prepustili pornografiji, preko katere se mladi najpogosteje prvič srečajo s spolnostjo. Pornografija jim ponuja popolnoma izkrivljeno in izprijeno podobo spolnosti, poleg tega so pornografske vsebine izrazito patriarhalne, saj temeljijo izključno na moškem užitku in podrejanju žensk, ki so ta užitek primorane zagotavljati za vsako ceno."

(Spolno nasilje v partnerskem odnosu, ki ga po podatkih Združenih narodov (ZN) letno doživlja okoli 20 odstotkov žensk, je po besedah sociologinje Jasne Podreka "simptom patriarhata", saj temelji na prepričanju moškega, da je partnerica njegova last in mu je dolžna ustreči na vseh področjih; via STA)