»Namen sodobne rekonstruktivne in estetske kirurgije je ustvarjati srečne posameznike«

Kirurg Uroš Ahčan je spregovoril za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

© Borut Krajnc

Uroš Ahčan je naš vodilni estetski in plastični kirurg. Zaradi prelomnih dosežkov na področju rekonstruktivne kirurgije – na primer kompleksnega posega, v katerem je s pomočjo 3D-modela ustvaril nos na podlakti in ga nato prenesel na obraz pacienta – ima tudi mednarodni sloves. Pogosto predava na najpomembnejših zdravniških kongresih in je redni profesor na ljubljanski Medicinski fakulteti. Ob delu, ki ga opravlja na kliničnem oddelku za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Kirurške klinike UKC Ljubljana, vodi tudi zasebno kliniko Juventina, nekako pa najde čas tudi za pisanje, od strokovnih do poljudnih besedil. Prva so bila prevedena v številne tuje jezike, zaradi njih pa je bil med drugim ovenčan z Dergančevo nagrado za medicinsko publicistiko, zaradi drugih pa je zaslovel tudi v širši javnosti, nazadnje s knjižno uspešnico Skalpel, "iskreno pripovedjo o življenju in delu kirurga", ki že od lanskega oktobra krasi seznam najbolj prodajanih izdaj založbe Mladinska knjiga.

V pogovoru za posebno poletno številko Mladine (INTERVJU 2024) je povedal, da so lepotne ideale nekoč narekovali umetniki in slikarji, zdaj pa lepotne ideale s pomočjo vplivnežev narekuje sama industrija. Z njim se je pogovarjal novinar Gregor Kocijančič.

Ahčan je med drugim spregovoril o tem, da je sodobna kirurgija preplet znanosti in umetnosti. "Ustvarjalnost je jedro kirurgije. Če bi zgolj izpolnjevali različne formularje in skladno s protokoli predpisovali zdravila, bi bili zgolj nekakšni uradniki. Tako pa je v umetniškem izražanju kirurga potrebna natančna analiza stanja in problema. Pri tem so med drugim ključni predvidevanje rezultatov, izboljšanje funkcij in estetskega videza, stalno iskanje novih rešitev, inovativnost, uporaba manj invazivnih postopkov, ki dajejo enake rezultate kot invazivni. Vsak posameznik, vsak bolnik je unikum, zato ga je treba kot takega tudi obravnavati in mu zdravljenje prilagoditi – personalizirati, izbrati najboljšo možno tehniko in znanje kirurške stroke ter vseh drugih strok za doseganje najboljšega možnega rezultata. Ustvarjalnost je potrebna tudi v estetski kirurgiji, ki mora temeljiti na telesni skladnosti, komplementarnih pomlajevalnih tehnikah, ki ljudem ne spremenijo identitete, temveč zgolj diskretno izboljšajo videz, človeka osvežijo."

"Ko se tak posameznik vidi v ogledalu, zagleda najboljšo različico sebe, kar mu da nov zagon, vnemo, delovni polet, življenjsko energijo in srečo. To pa je namen sodobne rekonstruktivne in estetske kirurgije – ustvarjati srečne posameznike, ki so kos zahtevnim nalogam vsakdana."



Uroš Ahčan,

kirurg

15 poglobljenih intervjujev

Tokrat si boste lahko v posebni poletni številki prebrali 15 poglobljenih pogovorov, med njimi s predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, podjetnikom in soprogom predsednice republike Alešem Musarjem, zaščitnico živali in naravovarstvenico Nevenko Rojšek Lukič, poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom, naravovarstvenico Andrejo Slameršek, županom mesta Celje Matije Kovačem, režiserko Tjašo Črnigoj, kirurgom Urošem Ahčanom, glasbenikom Vladom Kreslinom, filmsko zvezdo Špelo Rozin, sadjarjem Boštjanom Kozoletom, vizualno umetnico Heleno Tahir, pisateljem Édouardom Louisom, režiserjem Dinom Mustafićem in fotografom Matjažem Tančičem.

