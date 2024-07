»Enkrat ulica, vedno ulica! Enkrat uličar, vedno uličar!«

IZJAVA DNEVA

"Ulica je čudna stvar! Sam sem velik del otroštva (ko nisem bil na igrišču) preživel na ulici! In ta me je naučila marsičesa! Tudi stvari, ki mi jih šola ni mogla dati! Samostojnost, borba za "preživetje", logično razmišljanje in vztrajnost pri zagovarjanju pravice do svojega mnenja, so samo nekatere od njih! Ulice nima nihče pravice podcenjevati, se iz nje norčevati ali je dajati v nič! Ne glede na osebni status ali položaj! In ne pozabimo, da je ulica vrgla tako francoskega kralja kot ruskega carja! In če sem zaradi svojega mnenja (ki ga javno povem) uličar, sem na to iskreno ponosen! Enkrat ulica, vedno ulica! Enkrat uličar, vedno uličar!"

(Legendarni košarkar in športni komentator Peter Vilfan je na Facebooku javno okrcal vodstvo Košarkarske zveze Slovenije (KZS), ki je izjavilo, da "ulica" ne bo vodila KZS)