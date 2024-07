»Če gre komu zahvala, da evropska skrajna desnica ni slavila na celi črti, so to francoski volilci«

IZJAVA DNEVA

"Če gre komu zahvala, da evropska skrajna desnica ni slavila na celi črti, so to francoski volilci. Ti so kljub predsednikovemu kockanju s politično usodo Francije pa tudi Evrope sledili strankam in tudi z glasovanjem potrdili začrtano pot še vedno uporniške Francije, da Nacionalnemu zboru ne bodo nikakor dovolili na oblast, pa čeprav bi bilo zato treba voliti političnega nasprotnika in skočiti preko sence svojih volilnih preferenc."

(Novinar Aleš Gaube, v Dnevnikovem komentarju, o francoski politiki, ki v primerjavi s kakšno drugo državo, denimo Švedsko, Slovaško ali Nizozemsko, ni omogočila prevzema vajeti skrajni desnici)