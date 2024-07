»Povečali smo pridelavo breskev, spet smo posadili hruške ter dodali češnje, jagode in praktično vso zelenjavo«

Sadjar Boštjan Kozole je spregovoril za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

Sadjar Boštjan Kozole je spregovoril za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

© Borut Krajnc

Boštjan Kozole (1971) je direktor družinskega podjetja Evrosad. Podjetje je nastalo sredi devetdesetih let, ko je njegov oče od takratne družbe Mercator - Agrokombinat v Krškem odkupil zemljišča, opremo in nasade ter z isto ekipo nadaljeval pridelavo sadja, ki bi sicer zamrla. Krški Evrosad pridela skoraj tretjino celotne slovenske sadjarske proizvodnje, zadnja leta krepi tudi ekološko pridelavo sadja in zelenjave. Del pridelka tudi izvaža, in sicer na širok spekter trgov, od Anglije do Bližnjega vzhoda. Vsako leto z vsemi partnerji, malimi sadjarji in zelenjadarji ter mariborskima fakultetama – biotehniško in kmetijsko –, pridela okoli 16.000 ton sadja in zelenjave na skupno več kot 575 hektarjih površin.

V pogovoru za posebno poletno številko Mladine (INTERVJU 2024) je povedal, kako je gojiti sadje in zelenjavo v času ekstremnih podnebnih pojavov, kakšna je kakovost njihovega sadja in tudi kako vladajoče prisiliti, da bi se ob osredotočenosti na energetsko samooskrbo vendarle zazrli v alarmantno nizke številke naše samooskrbe s sadjem in zelenjavo. S Kozoletom se je pogovarjala novinarka Monika Weiss.

Kozole je med drugim spregovoril o tem, da če hočemo, da drevesa obrodijo, morajo biti čedalje bolj fizično zaščitena "Brez protitočnih, brez namakalnih in brez oroševalnih sistemov pridelava ni več mogoča. To je realnost. Leta 2018 smo izvedli obsežno preobrazbo 'aktivne zaščite'; dodatno smo vložili v protitočne mreže, ki smo jih imeli že leta prej, postavili pa smo še namakalni sistem in največji oroševalni sistem, ki je v neposredni bližini in pokriva 55 hektarjev. V sklopu te preobrazbe leta 2018, na vrhuncu krize, smo sicer sprejeli najpomembnejšo odločitev v svoji zgodovini: z diverzifikacijo proizvodnje dvigniti domačo samooskrbo s sadjem in zelenjavo."

"Preusmerili smo se v druge sadne vrste, razpršili smo proizvodnjo. Do takrat so skoraj 95 odstotkov pridelave pomenila jabolka, v letošnjem letu pa je teh samo še dobra polovica. Povečali pa smo pridelavo breskev, spet smo posadili hruške ter dodali češnje, jagode in praktično vso zelenjavo. Pri tem sodelujemo s številnimi lokalnimi kmeti, kooperanti."



Boštjan Kozole,

sadjar

15 poglobljenih intervjujev

Tokrat si boste lahko v posebni poletni številki prebrali 15 poglobljenih pogovorov, med njimi s predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, podjetnikom in soprogom predsednice republike Alešem Musarjem, zaščitnico živali in naravovarstvenico Nevenko Rojšek Lukič, poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom, naravovarstvenico Andrejo Slameršek, županom mesta Celje Matije Kovačem, režiserko Tjašo Črnigoj, kirurgom Urošem Ahčanom, glasbenikom Vladom Kreslinom, filmsko zvezdo Špelo Rozin, sadjarjem Boštjanom Kozoletom, vizualno umetnico Heleno Tahir, pisateljem Édouardom Louisom, režiserjem Dinom Mustafićem in fotografom Matjažem Tančičem.

Posebna poletna številka je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini (NAROČITE TUKAJ). Priskrbite si svoj izvod!