»Brexit je dokaz, da Evropska unija ni ječa narodov«

IZJAVA DNEVA

"Treba se je vprašati, kaj bi lahko naredili sami brez Nata in Evropske unije. Če kdo misli, da bi lahko bil odgovor nevtralnost, se prekleto moti. Status nevtralnosti, kot si ga danes še lahko privošči Avstrija, je za Avstrijo in za nikogar več, že za Švedsko in Finsko ga ni več."

"Kot majhna država lahko znotraj obeh zvez soodločamo. Lahko ju tudi zapustimo, brexit je dokaz, da Evropska unija ni ječa narodov. Če v teh zvezah nismo, potem ne sedimo z njimi za mizo, ampak smo na jedilniku. Če hoče biti kdo na jedilniku, mora izstopiti iz Nata."

(Državni sekretar za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost v slovenski vladi Vojko Volk, o tem, da je mesto Slovenije v Natu in EU; via Delo)