Vlada / »Zagotovo smo zaslužni tudi mi.«

Odgovarjata ministrstvo za gospodarstvo in ministrstvo za finance

Generalni sekretar Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Mathias Cormann (desno) je minuli teden predstavil Ekonomski pregled OECD za Slovenijo 2024, v katerem OECD ugotavlja, da je Slovenija v klubu najrazvitejših nadpovprečno uspešna.

© Bor Slana, STA

So dobri gospodarski rezultati le posledica mednarodnih okoliščin in sreče ali je k temu prispevala tudi vlada, smo vprašali ministrstvo za finance in ministrstvo za gospodarstvo. Iz vlade so nam seveda odgovorili, da gre za kombinacijo obeh dejavnikov, »zagotovo pa so k ohranjanju gospodarske aktivnosti v Sloveniji kot tudi ekonomski uspešnosti države prispevali ukrepi vlade«, so poudarili. Že, že, a kako?