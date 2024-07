Zmaga ljudstva

Zmaga francoske Nove ljudske fronte je razkrila, kateremu bogu so podložni evropski mediji, s slovenskimi vred

Veselje ob razglasitvi rezultatov volitev

© Profimedia

Se še spomnimo, kako so se mediji še pred tednom dni zgražali nad francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, ker je takoj po razglasitvi izidov evropskih volitev razpisal splošne volitve? Kako nespametna poteza, zdaj bo pa izgubil še na nacionalni ravni, ta človek manj misli kot čustvuje, bi lahko povzeli komentarje! In zdaj? Je Macron res ravnal neumno? Oglejmo si dejstva zunaj neoliberalnega pogleda evropskih in slovenskih medijev. Macron je že pred prvim krogom volitev in seveda po njem nakazal, da je zanj sodelovanje z Novo ljudsko fronto mogoče. V Novo ljudsko fronto so se namreč združili Nepokorna Francija (LFI) pod vodstvom Jean-Luca Mélenchona, socialisti, zeleni Ekologi in komunisti (v parlamentu bo imela LFI 75 poslancev, socialisti 65, zeleni 33, komunisti pa devet).