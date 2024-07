»Stanovanjska kriza je ena glavnih družbenih kriz v Sloveniji«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da se vsi dobro zavedamo, da je stanje na stanovanjskem trgu slabo oziroma celo zelo slabo. Soočamo se s hudo stanovanjsko krizo, ki je v zadnjih letih vse bolj opazna. To je ena glavnih družbenih kriz v Sloveniji. Tisti, ki nimajo lastniškega stanovanja, so pogosto primorani najeti stanovanje, ki je drago in pogosto v slabem stanju, kar otežuje kakovostno bivanje. Ta realnost kaže, da je država v zadnjih 30 letih zanemarjala stanovanjsko politiko. Na ministrstvu za solidarno prihodnost si prizadevamo to spremeniti in popraviti. Veliko hodim po terenu in se pogovarjam z župani, ki mi pogosto povedo, da se nova stanovanja pogosto kupujejo kot naložbe in ostajajo nezasedena, kar pomeni, da ne služijo svojemu namenu kot domovi, ampak kot investicije za posameznike."

(Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto, o tanju na stanovanjskem trgu)