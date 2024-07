»Medtem ko Biden govori, da potrebujemo zeleni prehod, je Amerika največji izvoznik fosilnih goriv na planetu«

IZJAVA DNEVA

"Amerika je trenutno, medtem ko Joe Biden govori, da potrebujemo zeleni prehod, največji izvoznik fosilnih goriv na planetu! Še več kot Savdska Arabija, kar se je v zadnjih letih zgodilo zaradi frackinga (hidravlično drobljenje).Med tem, kar je počel Trump, in kar zdaj počne Biden, je neverjetna kontinuiteta. Trump je govoril o tarifah za kitajske dobrine in zaščiti za domačo industrijo, da bo razcefral neoliberalni pravilnik svetovne ekonomije, prišel je Biden in naredil prav to. Če bo spet izvoljen Trump, kaže tako, bo zagotovo še naprej podpiral obnovljive vire energije, zakaj bi uničil ta velik del industrije? Delal bo, kar dela Biden, morda z malce manjšim poudarkom na obnovljivih virih in malce več svobode za industrijo fosilnih goriv. Še naprej pa bo mešanica obojega, tako kot zdaj."

(Britanski okoljski ekonomist James Meadway, v intervjuju za MMC RTV Slovenija, o trm, da ZDA in Kitajska v nasprotju z EU nimata zadržkov pri kurjenju fosilnih goriv)