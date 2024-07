»Politiki bi vsi radi bili dončići«

IZJAVA DNEVA

"Politiki bi vsi radi bili dončići. Celo komentatorji in analitiki za nekoga na politični sceni radi rečejo, da je novi Dončić. To, da predsednik vlade Robert Golob raje leti na tekmo Dončića v Dallas kot na še eno mirovniško konferenco o Ukrajini, je več kot povedno. Slikati se z Dončićem je vredno več kot rokovanje z državniki, ki so tam zato, da ničesar ne rešijo. Luka vseeno skuša rešiti izid tekme. Funkcionarjev pa ne bo rešil. Razrešila jih bo ulica. Tako kot bo novo razrešitev izvedla ulica čez dve leti na volitvah ..."

(Kolumnist Leon Magdalenc o iskanju novega odrešitelja; v Dnevnikovi kolumni)