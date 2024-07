»Ne morem navijati kot običajen navijač in se predati čustvom«

IZJAVA DNEVA

"Na nek način je gotovo privilegij, če lahko vse tekme gledaš iz tako dobrega položaja na štadionu, kot jih gledam jaz. Obenem pa se nisem mogel nikdar znebiti skrbi okrog organizacije tekem in turnirja, da bo torej vse teklo gladko. Ne morem navijati kot običajen navijač in se predati čustvom. Jezijo me sodniške odločitve, kadar se z njimi ne strinjam, četudi jih ne bom nikoli komentiral. Skrbi me za varnost vseh udeležencev in vse, kar je povezano s prvenstvom. Saj zaradi tega ne jadikujem ali se pritožujem, to je vendarle moja naloga. Morda se včasih zgolj sliši bolje, kot je v resnici."

(Predsednik Uefe Aleksander Čeferin, v intervjuju za Delo, o tem, kako se počuti ob gledanju tekem)