Tivoli, primer samopašništva

Res lahko zaradi prireditve zvezdnika in prijatelja ljubljanskega župana pade desetletni sistem strokovnega varovanja naravnih vrednot in skupnega dobrega?

Jankovićev podžupan Rok Žnidaršič (za mikrofonom) na seji mestnega sveta 1. julija ni glasoval o spremembi odloka, ki ruši varovalni režim parka Tivoli. Po naših informacijah mu je nasprotoval, kar na občini zanikajo. Je pa teden kasneje, 9. julija, odprl razstavo ob 40-letnici parka, kjer so na »absurden razkorak« med deklariranim in dejanskim početjem občine s parkom opozorili Mladi za podnebno pravičnost.

© Borut Krajnc

Ko je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave kot strokovna institucija s področja naravovarstva koncertu v mestnem parku Tivoli, ki naj bi ga tam imel starosta slovenskega popa Robert Pešut - Magnifico, drugič rekel »ne«, je glasovalni stroj ljubljanskega župana Zorana Jankovića v mestnem svetu po hitrem postopku sprejel spremembo občinskega odloka. Z njim je državni zavod za varstvo narave preprosto izločil iz odločanja o prireditvah v Tivoliju. Med 24 svetniki in svetnicami, ki so podprli tako »rešitev«, so bili ob listi župana Zorana Jankovića tudi svetnik Klemen Žibert iz SD, čigar babica Julka Žibert je svetnica Jankovićeve liste, ter šest svetnic in svetnikov Gibanja Svoboda. Med njimi je bil tudi Marko Maver, visok uradnik ministrstva za naravne vire in prostor; torej ministrstva, ki je v postopku pritožbeni organ in utegne po vseh zapletih imeti končno besedo glede izvedbe koncerta konec avgusta. Uveljavitev spremenjenega odloka je namreč, kot kaže trenutno, ustavljena z referendumskimi zahtevami.