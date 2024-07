Musk proti EU

X morda krši evropsko zakonodajo

a. Komisija X obtožuje, da krši evropski digitalni akt, Musk pa jo obtožuje, da hoče zahrbtno cenzurirati svobodo govora na njegovem družbenem omrežju.

© James Duncan Davidson / Creative Commons

Spremljamo spor evropske komisije in lastnika družbenega omrežja X Elona Muska. Komisija X obtožuje, da krši evropski digitalni akt, Musk pa jo obtožuje, da hoče zahrbtno cenzurirati svobodo govora na njegovem družbenem omrežju.

Evropska komisija je prejšnji petek ugotovila, da družbeno omrežje X krši evropski akt o digitalnih storitvah, saj ne zagotavlja transparentnosti, verodostojnosti in podatkov, za katere bi po evropski zakonodaji moralo poskrbeti. Prva težava so modre ikone »verified«, ki so jih v preteklosti lahko dobile le znane osebe, zdaj pa jih lahko kupi kdorkoli za osem dolarjev na mesec. »Ker se lahko vsak prijavi za pridobitev takšnega ’preverjenega’ statusa, to negativno vpliva na sposobnost uporabnikov, da se svobodno in informirano odločajo o pristnosti računov in vsebine, s katero so v stiku,« so v izjavi za javnost sporočili iz komisije. Ta je X obtožila tudi netransparentnosti pri oglaševanju in tega, da javni podatki na omrežju niso dostopni različnim raziskovalcem, ki bi želeli na podlagi teh podatkov opravljati znanstvene analize. Komisija bi lahko omrežju X izstavila globo v višini do šestih odstotkov letnega globalnega prometa in mu naložila, da sprejme ukrepe za odpravo kršitve.

Omrežje X je v sporu z Evropsko unijo že od leta 2022, ko ga je za 44 milijard dolarjev kupil ameriški milijarder Elon Musk. Na njem je zrahljal omejitve in regulacijo objav, tako da so se še bolj kot prej razrasli sovražni govor, lažne novice, poskusi prevar in prikrito oglaševanje.

Elon Musk je komisiji odgovoril, kje pa drugje, na omrežju X. »Evropska komisija je ponudila nezakonit tajni dogovor: če bomo tiho cenzurirali govor, ne da bi kogarkoli obvestili, nas ne bo kaznovala. Druge platforme so sprejele ta dogovor. X ga ni sprejel.« Za zdaj Musk sicer še ni objavil nobenih dokazov, ki bi to trditev podprli, evropski funkcionarji pa njegove navedbe zanikajo. Odgovoril mu je evropski komisar za notranji trg Thierry Breton. »Nikoli ni bilo in nikoli ne bo ’skrivnega dogovora’, z nikomer. Digitalni akt družbi X (in vsem velikim platformam) omogoča, da ponudi zunajsodno rešitev zadeve.«

»Se vidimo (na sodišču ali pa ne),« je še dodal Breton.