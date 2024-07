Duševne bolečine

Kmet zahteva 35 tisoč evrov zaradi duševnih bolečin, ki jih je pretrpel po odvzemu živali, za katere nikoli ni bil sposoben dostojno skrbeti

Stanje na kmetiji Možgan pred odvzemom živali

© arhiv Mladine

Popoldanski kmetiji Možgan v Leskovcu pri Krškem so različne uradne službe redno izdajale opozorila, da mora izboljšati skrb za dobrih 20 glav goveda, potem pa je veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic novembra lani 24 glav živine, ki je živela na prostem v blatni kotanji, odvzela. Za odvzem ne bi javnost nikoli slišala – kot ni slišala za preostalih 211 lani in 146 predlani odvzetih glav goveda – če ga ne bi politična desnica izkoristila za napad na ureditev, ki za kmete prinaša nekatere omejitve pri ravnanju z živalmi ter naravo in okoljem nasploh.

Kmečke interesne organizacije, ki sestavljajo precejšen del podstati desnih političnih strank, so od svojih političnih botrov zahtevale povrnitev uslug. In bile uslišane. Zastopanje kmeta je »brezplačno« prevzel nihče drug kot osebni odvetnik Janeza Janše Franci Matoz in pred dnevi v tej zadevi vložil še odškodninsko tožbo zoper državo v višini 35 tisoč evrov. Razlog? Duševne bolečine, ki naj bi jih bil pretrpel lastnik goveda Rudi Možgan.

Na zanemarjeni kmetiji, kjer so mimoidoči leta opazovali neprimerno ravnanje z živalmi, govedo ni imelo niti možnosti zavetja, hlev pa je bil neuporaben, saj je bil napolnjen z odsluženo kmetijsko mehanizacijo in drugo kramo. Takoj po odvzemu goveda pa politični botri niso poskrbeli le za storitve enega najdražjih odvetnikov, pač pa tudi za postavitev povsem novega zunanjega prostora za govedo z ogrado in nadstreškom. Desetletja zanemarjani pašnik, ki se je vedno znova polnil z vodo in zato seveda z blatom, v katerem so živali živele, pa je dobil celo drenažo, torej odvodnjavanje.

Pritisk združenih kmečkih interesnih gibanj, politike in znanega odvetnika je bil prehud za državne organe. Ti so živali že pred časom vrnili lastniku, veterinarsko inšpektorico pa premestili na drugo delovno mesto. A vrnjene živali in več deset tisoč evrov za olepšave in posodobitve kmetije očitno niso dovolj. Matoz v kmetovem imenu zdaj zahteva še 35 tisoč evrov za duševne bolečine zaradi odvzema živali, za katere nikoli ni bil sposoben dostojno skrbeti. Kako si bodo potem kmet, odvetnik, kmečke organizacije in politična desnica razdelili denar od odškodnine, je njihova stvar. Je pa Matoz državi že zagrozil, da če ne bo pripravljena na poravnavo in izplačilo odškodnine, bo k tožbi zoper njo dodal še tožbo zoper veterinarsko inšpektorico in odškodnino zahteval tudi od nje osebno.

Politična desnica je v tem primeru imela dva cilja. Če ji z vložkom že ni uspelo kaj prida destabilizirati vlade, ji je zagotovo uspelo poslati svarilo veterinarskim inšpektorjem, ki nekoliko »preresno« jemljejo svoje delo in z namenom varovanja živali dejansko odvzamejo tudi rejne živali, kadar je to treba, kar je bilo še pred nekaj leti skorajda nepredstavljivo.