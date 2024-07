Lažno o migrantih

Zgodba o izmišljenem migrantskem napadu se plete naprej

Center za tujce v Postojni

© Luka Dakskobler

Ravnateljica OŠ Brezovica se bo zaradi širjenja lažne zgodbe o napadu migranta morala zagovarjati pred šolskim svetom, zoper njo pa je bila podana tudi prijava na policijo. Nekateri mediji so pred mesecem pisali, da naj bi bil 24-letni Maročan na avtobusu napadel in porezal osnovnošolko. Med policijsko preiskavo se je izkazalo, da se dogodek ni zgodil.

Poleg medijev so se tedaj »aktivirali« tudi na osnovni šoli na Brezovici pri Ljubljani, kamor hodi omenjena osnovnošolka. Ravnateljica Meta Trček je staršem poslala obvestilo o dogodku, z obema učenkama, ki sta bili v incident vpleteni, pa naj bi se bili na šoli tudi pogovorili. Tako elektronsko sporočilo je starše nedvomno vznemirilo. Smo pa bili seznanjeni tudi s tem, da naj bi bili na OŠ Brezovica v preteklosti že imeli težave s starši, ki so hoteli biti bolj vpleteni v dogajanje na šoli, recimo pri uvajanju varnostnih ukrepov med epidemijo covid-19. To sporočilo bi lahko torej razumeli tudi kot obrambo vnaprej, da torej šoli ne bi mogel nihče očitati, da kaj »skriva«. Ravnateljica za pojasnila, žal, ni bila dosegljiva, dogajanja tudi javno še ni pojasnila.

V zavodu Državljan D pa so zoper Trčkovo na policijo poslali naznanilo kaznivega dejanja, v katerem navajajo, da bi lahko ravnateljica s svojim sporočilom staršem kršila šest členov kazenskega zakonika: šlo naj bi za zlorabo uradnega položaja, ker je z uporabo svojih pooblastil škodila po krivem obtoženemu migrantu, nevestno delo v službi, saj naj bi bilo sporočilo malomarno, kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo položaja ali uradnih pravic, ker naj bi bila s sporočilom migranta žalila, krivo ovadbo, javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti ter nazadnje še povzročitev splošne nevarnosti. Tomaž Tomaževič, tiskovni predstavnik ljubljanske policijske uprave, pojasnjuje, da sicer tega neposredno ne morejo komentirati, »lahko pa pojasnimo, da morebitnega protipravnega ravnanja drugih oseb v celotni zadevi do sedaj nismo zaznali«, kar naj bi se nanašalo na celotno preiskavo incidenta z migrantom, ki se ni zgodil.

Za konec avgusta je sklicana seja zavoda šole, na kateri bodo obravnavali nastali položaj. Predsednik sveta zavoda Kristijan Musek Lešnik je dejal, da »glede na to, da so obtožbe v zvezi z ravnateljičinim ravnanjem izjemno hude, pričakujem, da bo v zvezi z njimi svet zavoda na podlagi predstavljenih argumentov sprejel hudosti obtožb primerno resne, pretehtane in premišljene odločitve«. Razmišlja, da bi zaradi resnosti teme na sejo povabil tudi varuha človekovih pravic in ministra za šolstvo.

Na dan pa so prišle tudi nove informacije o maroškem prosilcu za azil, storilcu, ki to ni. Znano je že, da ga policisti niso priprli, temveč mu je bila odrejena omejitev gibanja v azilnem domu. A kot je pojasnila direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj, mu je bil ta ukrep izrečen, preden ga je obiskala policija in zaradi razlogov, ki niso povezani s to preiskavo. Najverjetneje je torej kršil hišni red azilnega doma, omejitev gibanja traja tri mesece, lahko pa se podaljša na štiri. A čeprav omenjena oseba ni najbolj »zgleden« prosilec za azil, to ne spremeni dejstva, da je bil pri dogodku na avtobusu žrtev stereotipov in po krivem obtožen kaznivega dejanja.