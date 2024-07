»Ne želim, da bi Evropa skrenila v skrajnost«

IZJAVA DNEVA

"Če povem po pravici, se nisem opredeljevala do tega, kaj je zmaga in kaj poraz, niti nisem veliko razmišljala o tem. Nisem se počutila ne slabo ne triumfalno, ker sem gledala na celotno Evropo in to, kam bo zajadrala. Predvsem ne želim, da bi Evropa skrenila v skrajnosti, ki bi lahko potencialno vodile do večjih nemirov, večjih konfliktov ali, bog ne daj, celo kakšnega novega vojnega žarišča, da se ne bi obudile kakšne skrajne ideologije, ki bi morale biti že zdavnaj pokopane. To me je skrbelo bolj kot zmaga ali poraz v Sloveniji."

(Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič o tem, če je volitve v evropski parlament doživela kot poraz njene stranke ali ne; v intervjuju za Nedelo)