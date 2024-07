»Ta vojna nas bo drago stala«

IZJAVA DNEVA

"Znašli smo se v osupljivi situaciji. Prepustiti Ukrajino na milost in nemilost Rusiji in pričakovati, da se bo sama iz tega nekako izvlekla — in ostala brez znatnega dela ozemlja, da izgube suverenosti niti ne omenjam —, je usmiljenja vredna in nevedna politična drža. Pomoč Ukrajini je moralna dolžnost EU, ne samo varnostna strategija. Prihodnost EU je tudi ohranitev svobodne, od Rusije neodvisne in pred Rusijo varne Ukrajine v obstoječih mejah."

"Ta vojna nas bo drago stala. Plačana bo z življenji, domovi, napredkom, blagostanjem milijonov Ukrajincev. Plačana bo s stotinami milijard evrov (in zaenkrat še dolarjev), ki bi jih bilo pametneje porabiti drugače. Plačana pa bo tudi s tem, da bomo morda morali postati moralno manj izbirčni, celo neobčutljivi in manj egoistični. Da bomo sprejeli to dejstvo, da bomo svobodo Ukrajine plačali z našo lastno nesvobodo. To nesvobodo, ki jo bodo k nam po ovinku importirali tisti — Trump, Orbán, Ursula von der Leyen ali bog ne daj Putin —, ki jim bo tako ali drugače uspelo končati to vojno."

(Kolumnist Marko Crnkovič o tem, da je prihodnost EU tudi ohranitev svobodne, od Rusije neodvisne in pred Rusijo varne Ukrajine v obstoječih mejah; v Večerovi kolumni,)